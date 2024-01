AEX iets lager; Nikkei richting top van 1989

Aandelenkoersen blijven onder lichte druk staan. De AEX is -0,2% op 777,9.

Beleggers hoeven echter niet bang te zijn. Volgens Goldman Sachs bouwt de markt een nieuwe supercyclus op. Deze zal volgens Peter Oppenheimer, hoofdeconoom Europa, gevoed worden door decarbonisatie en kunstmatige intelligentie. Voorlopig stelt de Duitse industriële productie tegen; de groei was in november slechts 0,7% na een daling van 0,3% in oktober. In Australië was de winkelverkoop in november +2,0% tegen een raming van +1,2%.

Amerikaanse futures staan wat lager na de winsten van gisteren: Dow +0,6%, Nasdaq +2,2%. Nikkei +0,9%, waardoor de index op het hoogste niveau is gekomen in 33 jaar. In 1989 stond de index nog hoger op 39.105. Shanghai +0,2%, Sensex +0,8% en Hong Kong -0,3%. Euro/dollar 1,0944. Brent +1,0% in herstel op 76,90 dollar.

