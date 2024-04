AEX in ban van Israël/Iran. Welke aandelen zijn een ‘strong sell?’

De aandelenmarkten zullen vandaag volledig in het teken staan van de opbouwende spanning tussen Israël en Iran.

Er zijn al de nodige raketten afgevuurd door Iran, maar deze zijn onderschept. Vergelding moet nog plaatsvinden. De VS probeert zich uit de gevechten te houden. Het is een kwestie van afwachten. Erop inspelen kan niet. Aandelenkoersen kunnen gemakkelijk onder druk staan. Olie is lager, maar bij nieuwe raketten komt er toch een doorbraak van de olieprijs met alle gevolgen van dien voor de inflatie en de rente. Dus, voor welke Nederlandse aandelen worden ‘strong sells’ gegeven.

Aandelenmarkten lijken zich weinig aan te trekken van Israël/Iran. Vreemd, want het schijnt vooral om een ‘oefening’ te zijn gegaan van de zijde van Iran. Amerikaanse futures staan tot 0,5% hoger. Europa is eveneens hoger. AEX staat voor de officiële opening iets in de min terwijl de DAX 0,6% hoger staat. Stoxx 50 +0,6%. Nikkei -0,8%, Shanghai +1,1%, CSI 300 +2,0%, Sensex -0,6%, Hong Kong -0,9%.

Euro/dollar onderuit op 1,0652. Brent -0,7% op 89,89 dollar. Goud +0,5% op 2.354 dollar. Bitcoin +0,9% op 66.360 dollar.

