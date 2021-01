AEX in teken van Georgia en corona

De AEX zal net als andere Europese markten vandaag in de ban zijn van de verkiezingsuitslag in het Amerikaanse Georgia.

Toen 97% van de stemmen in Georgia waren gesteld was er nog geen duidelijke overwinnaar, en daarmee wie de Amerikaanse Senaat controleert. De uitkomst is belangrijker voor traders dan voor beleggers, omdat het zal aangeven welke sectoren eerder zullen stijgen dan andere. De potentiële achterblijver zullen later in beweging komen, omdat de waarderingsverschillen anders te groot worden.

Corona zal een grote invloed blijven houden. Iedereen hoopt op het einde van deze crisis door te dromen over het pakken van een terrasje en naar het restaurant en op vakantie te gaan. Ik ben soms bevreesd dat de coronapaniek nog niet zijn tip heeft bereikt en dat de corona-onrust kan aanhouden tot in 2022.

Veiligheid

Het verloop van de Amerikaanse futures geeft aan dat beleggers kiezen voor veiligheid. De Nasdaq staat met een verlies van 1% zwaarder onder druk dan andere indices. Het geeft aan dat het vertrouwen nog niet volledig terug is. De chart voor de AEX sluit daarbij aan.

Nikkei -0,4%, Shanghai +0,6%, CSI 300 +0,9%, Kospi -0,8% en Australië -1,1%. Goud -0,1% op 1.945,40. Brent +0,6% op 53,92 dollar. Duitse Bunds +0,02 op min 0,58%. US Bonds +0,06 op 1,01%, het hoogste niveau sinds eind maart. Het verschil in renteontwikkeling zien we niet terug in de stijging van de euro/dollar met 0,3% tot 1,2330. Euro/yuan ook +0,3% op 7,9350.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

