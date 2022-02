AEX in teken van Oekraïne

De oplopende geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne worden te gemakkelijk aangewezen als oorzaak voor verdere koersdalingen, menen analisten. Desalniettemin blijft het de koersen onder druk zetten.

Natuurlijk hebben de ontwikkeling van de inflatie en de normalisatie van de rente een negatieve invloed, maar de allergrootste boosdoener is de wijziging van de trend. De AEX laat net als andere indices duidelijk zien dat de trend in de vorm van het voortschrijdend gemiddelde is omgeslagen naar een daling. De correctiefase kan 2 tot 4 kwartalen duren op basis van historisch relaties tussen de hausse- en bearmarkets.

Een nog weinig besproken dreiging is dat consumenten hun geld in de knip houden. Voorzichtigheid kan geen kwaad. De kosten van energie schieten omhoog. De Europese gasprijs is meer dan 300% gestegen in de afgelopen 12 maanden bij een prijsstijging van de olieprijs van 50%. Ook andere energieprijzen zijn met rond de 50% gestegen. Het onderstreept de gevolgen van het geopolitieke beleid van Europa versus Rusland, waarmee niet is gezegd dat de Russische beer op de een of andere manier aan de ketting moet worden gelegd.

Winsten

Besparende consumenten zouden wel eens een negatieve invloed kunnen hebben op de omzetontwikkeling van bedrijven. Stijgende rentes en arbeidskosten zullen een negatieve invloed hebben op de marges. Voor de AEX wordt 15,6 keer de winst betaald, zo blijkt uit de database van iShares. Daar zit voldoende buffer in bij de huidige rentestand.

Chart en fundamentals gecombineerd levert de verwachting op dat de markten op zoek zijn naar een mooi instapmoment. Belangrijke steunniveaus liggen op 730 en 630. Longposities deels afdekken kan geen kwaad.

Vandaag

Futures staan lager. Ook een verzwakte stemming in Azië. Nikkei -0,8%, Shanghai -0,2% en Sensex -0,4%. Euro/dollar 1,1362. Bitcoin/dollar +1,8% op 39.339. Rentes 0,04 lager: Duitse Bunds 0,1780%, US Bonds 1,9268. Brent -0,03% op 93,29 dollar. Gas Europa -4,3% op 71,70 euro.

Scan

