AEX krijgt last van harde aanval

Beleggers hoeven echt geen haast te maken om aandelen te kopen. De koersdruk is nog niet verdwenen.

De Dow Jones is nog steeds in gevecht met de steun van 21.000. Iedereen blijft bevreesd voor een voorzetting van de correctie, wat historisch begrijpelijk en terecht is. Charttechnisch zou het mooi zijn als de Dow zou afglijden naar de steun van 14.000. In de premarket wijzen de futures op een daling van tegen de 5% voor de Dow Jones en Europese indices.

Australië is door het verlies vandaag van 6,4% beneden de low van 2016 gekomen, iets wat waarschijnlijk binnen een week voor alle markten zal gelden. Naar economische cijfers kijken heeft geen zin, omdat ze allemaal dateren van voor de uitbraak van het coronavirus in het Westen. Nikkei en Shanghai -1,8%. Hong Kong -3,1% en Kospi -4,9%.

Euro/dollar verliest terrein op 1,1015. Dat geldt ook voor de euro/yuan op 7,7553. Goud -0,6% op 1.517,30. Brent -1,2% op 28,38 dollar, waardoor de prijsval van olie voor grote problemen kan zorgen bij alle olieproducten in de wereld. Frustraties kunnen makkelijk lijden tot agressie. Duitse Bunds +0,054 op min 0,377%. US Bonds +0,037 op 1,033%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

