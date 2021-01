AEX laat zich niet leiden door Chinese groei

De aandelenmarkten zullen zich de komende dagen laten leiden door de inauguratie van VS-president-elect Biden en de kwartaalcijfers.

De economische cijfers die China vandaag heeft gepubliceerd zijn eerder hoopgevend dan een aanjager. De Chinese economie groeide vorig jaar met 2,3%. In Q4 was sprake van een meevallende groei van 6,5% na een groei van 4,9% in Q3. De groei van de retailsales van 4,6% in december 2020 is wat lager dan verwacht. Gezien de ontwikkeling van het coronavirus in China lijkt een aanhoudende druk op de retailsales waarschijnlijk. De groei van de industriële productie van 7,3% in december is beter dan verwacht. De investeringen in vaste activa stegen met 2,9% in 2020 na +2,6% over de eerste 11 maanden.

Veel beleggers zullen in deze cijfers een bevestiging zien dat je niet om Chinese aandelen heen kunt. Shanghai is vandaag 0,9% hoger op 3.597. De index beweegt daarmee op het niveau van begin 2018. De index staat bovenin de bandbreedte bij een RSI die hoog staat. Slechts een klein vonkje is voldoende voor een kentering. Nikkei -0,9%, Sensex -1,2%, Hong Kong +0,8% en Australië -0,8%.

Euro/dollar verliest aan kracht op 1,2076. Ima Sammani, valuta-analist bij Monex Europe, schrijft dit toe aan het economische steunpakket van Biden. Euro/yuan 7,8394. Goud +0,6% op 1.836,81. Brent -0,4% op 54,99 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,55%. US Bonds -0,03 op 1,10%. Nederlandse bonds +0,06 op min 0,48%, wat kan worden toegeschreven aan de val van het kabinet.

De 5 AEX/AMX-aandelen met de meeste charttechnische speelruimte naar beneden zijn ASMI, Fugro, Signify, OCI en Aegon.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

