AEX loopt achter op Amerika

De Amerikaanse markten boeken nieuwe record. De AEX moet nog een stapje maken. Het record van bijna 830 werd in november 2021 neergezet.

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen maand wederom flink gestegen. Na een verdrievoudiging in oktober, klom ook in november het vertrouwen weer fors. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo, de Saxo Market Sentiment, onder enkele honderden zelf beleggende klanten van Saxo.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten steeg gedurende de maand november van 1,6 naar 3,9 op een schaal van -15 tot 15. De maand daarvoor lag dit nog op 0,2. Beleggers zijn dit jaar nog niet eerder zo positief geweest.

Markten

Het kan een volatiele dag worden. Tientallen miljarden contracten en aandelen kunnen van eigenaar wisselen vanwege de expiratie van opties en de herbalancering van de S&P 500 en Nasdaq-100.

Amerikaanse futures staan meer dan 1,3% hoger. Europa plust maar is voorzichtig: FTSE +0,2%, DAX +0,6%, Italië +1,2% en AEX +0,6%. In China is sprake van een meevallende industriële productie maar van tegenvallende winkelverkopen. Shanghai -0,6%, maar Hong Kong +2,4% en Nikkei +0,8%. Euro/dollar 1,0962. Brent +0,2% op 76,76 dollar.

AEX loopt achter op Amerika.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19258 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht