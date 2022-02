AEX: marktsentiment is verdeeld

De Europese aandelenmarkten weten omhoog te gaan.

De herstelbeweging kan tweeledig zijn. Als eerste kan het worden veroorzaakt door het indekken van shortposities om het weekeinde met een lege portefeuille in te gaan. Als tweede zou men hoop kunnen putten uit vooral de geopolitieke spanning, omdat de VS aanstuurt op een diplomatieke oplossing in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Futures staan tot 0,8% hoger. Azië laat het wat afweten. Nikkei -0,4% en Shanghai +0,3%. Dat is een matige reactie op de afname van de inflatie in Japan naar 0,5% in januari van 0,8% een maand eerder.

Marktsentiment is verdeeld

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17039 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht