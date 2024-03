AEX neutraal met gezonde ondertoon

Het technische advies van TradingView voor de AEX is neutraal, maar gezien de ontwikkeling van de trend mag niet worden uitgesloten dat de bodem nog niet is aangetikt.

Het fundamentele plaatje is niet negatief. Beleggingsstrateeg Evan Brown van UBS AM: “Nu de wereldwijde productie weer stijgt, zijn we optimistischer over de meer cyclische aandelenregio’s buiten de Verenigde Staten, zoals Japan en Europa. Amerikaanse aandelen kunnen weliswaar blijven profiteren van een verhoogde weging van technologiereuzen gesteund door het AI-thema. We verwachten dat de veerkracht van de Amerikaanse economie zal doorzetten, maar zien ook steeds meer lichtpunten in de rest van de wereld. Denk maar aan de verbeteringen in de wereldwijde verwerkende industrie. Diverse economische indicatoren maken duidelijk dat de Europese economie over het algemeen aantrekt, zelfs met de mindere prestaties van Duitsland. De regio Azië ex-China wordt gesteund door de sterke cyclus van technologiegoederen.”

Markten

De markten kunnen steun vinden bij de stijging in China van de industriële productie met 7% over de eerste 2 maanden van 2024 tegen een verwachting van +5,0%. Amerikaanse futures liggen er beter bij dan de Europese: S&P +0,45,Nasdaq +0,6% en Europa overwegend +0,2%. Azië hoger: Nikkei +2,7%, Shanghai 1,0%, Sensex +0,2% en Hong Kong +0,1%. Euro/dollar 1,0894. Brent +0,5% op 85,76 dollar. Bitcoin/dollar -0,1% op 68.278.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19571 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht