AEX omhoog = meer bestedingspower = groei economie

De Amerikaanse renteverlaging komt voor de AEX op een mooi moment. Het vergroot de kans op het wegwerken van de charttechnische onderwaardering.

De AEX (550,22) staat beneden de ondergrens van de bandbreedte van 560. Dat vraagt om een correctie. Qua RSI en prijsmomentum is dat mogelijk. Monetair krijgt de markt een zetje in de rug. Fundamenteel staan de lichten nog niet op groen zolang het besmettingsgevaar van het coronavirus niet is geweken en de economie zich niet herstelt van de dip. Daarop vooruitlopen lijkt kansrijk als de duur en omslag van de coronaziekte zich elders in de wereld op dezelfde wijze manifesteert als in China.

Monetaire impulsen zullen de markten een stimulans blijven geven. Wereldwijd lijken centrale banken in actie te willen komen. De actie van de Fed was vooral verrassend vanwege het moment waarop de renteverlaging van 50 basispunten was aangekondigd. Meer verlagingen zullen volgen om het sentiment te keren. Veel meer effect dan dat zal het niet hebben, want de rente staat al zo laag dat niemand er door zal worden geprikkeld om te investeren of geld te lenen voor consumptieve doeleinden. Meer bestedingspower zal uitgaan van koerswinsten.

Azië

Overwegend hogere koersen in Azië. Shanghai is met een winst van 0,42% niet onder de indruk van de daling van de PMI-industrie voor middelgrote bedrijven naar 26,5 in februari van 51,8 in januari. Australië is -0,33%. Het BNP daalde naar 0,5% in Q4 van 0,6% in Q3. Nikkei is+0,16%. Kospi en Indonesië waren de grote winnaars met een plus van rond de 2%.

Euro/dollar 1,1163. Euro/yuan 7,7364. Goud onveranderd op 1.644,50. Brent +1,31% op 52,54 dollar. De markt blijft speculeren op een productieverlaging door de OPEC. Duitse Bunds +0,002 op min 0,639%. US Bonds -0,042 op 0,975%, en kwam daarmee voor het eerst in de geschiedenis beneden de 1%.

AEX

De AEX test de low van augustus vorig jaar. De index staat beneden de ondergrens van de bandbreedte. Het is positief dat deze bandbreedte nog niet beneden de low van augustus vorig jaar staat.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

