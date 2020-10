AEX omhoog

De Europese aandelenmarkten kunnen niet ontkomen aan het inlopen op hun verliezen van gisteren. De Amerikaanse futures staan in de plus, oplopend tot winst van meer dan 0,5%.

Amerika was gisteren lager vanwege zorgen over problemen met de ontwikkeling van een vaccin en de blokkade van een steunpakket.

De Aziatische aandelenmarkten laten een verdeeld beeld zien. Shanghai is -0,5% en Hong Kong -0,3%. De Chinese vastgoedmarkt is een sluimerend gevaar. Het is zelfs groter geworden doordat Evergrande, de op een na grootste vastgoedorganisatie in China, niet in staat is gebleken om de schulden te herfinancieren. Dat werd geprobeerd door de plaatsing van nieuwe aandelen, wat is uitgelopen op een fiasco. Van de beoogde 1,100 miljoen dollar werd slechts 555 miljoen opgehaald. In Hong Kong daalde de koers met 16,9% naar 16,08 HK-dollar. Nikkei is vrijwel onveranderd. Kospi -0,6% en Australië -0,1%.

Euro/dollar 1,1745. Euro/yuan 7,9075. Goud +0,3% op 1.895,75. Brent -0,2% op 42,35 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,56%. US Bonds onveranderd 0,73%.

De AEX blijft vastgekleefd aan de bovengrens van de bandbreedte. De markt is behoorlijk overbought.

