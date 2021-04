AEX opent hoger maar nadert omslagpunt

De Amsterdamse beurs is vandaag hoger geopend.

ASMI is de sterkste stijger met een winst van 2% op 267,70 euro. Just Eat staat 1,5% hoger op 86,13 euro, dus dicht bij de sterke historische weerstand van 87 euro. De opgaande beweging wordt afgeremd door het verlies van 1,2% voor Shell en de 1,1% lagere koers voor KPN.

Voor de AEX ligt een omslagpunt op 701 op basis van de Parabolic SAR. De koersdruk zal toenemen als de index daar beneden komt. De markt is nog niet oversold (zie RSI) genoeg om op koopjes te jagen. Steunniveaus liggen op 693 en 673 op basis van de opgaande beweging die in maart is ingezet.

Markten worden gesteund door de ontwikkeling van de economie. De krimp van de Britse economie is meevallend. In februari was zelfs sprake van een lichte groei van 0,4%. De Chinese import steeg met 38,1% bij een groei van de export met 30,6%. Bedreigend is de stijging van de rente. Die op US Bonds is opgelopen tot de magische grens van 1,70% met een winst van 0,02. Duitse Bunds onveranderd min 0,29%.

