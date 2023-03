AEX: plus eerder technisch dan fundamenteel

Wie zal naar de topman luisteren van de nieuwe staatsbank SVBb om terug te keren? Beleggers hebben wel iets anders aan hun hoofd.

De staatsbank SVBb is in feite niets anders dan een vorm van doorstart van de failliete Silicon Valley Bank. De nieuwe naam wordt Silicon Valley Bridge Bank. “Het belangrijkste wat u kan doen om de toekomst van deze instelling te steunen, is onze depositobasis helpen heropbouwen door geld dat de afgelopen dagen werd weggehaald, terug te storten”, schreef hij aan klanten van de omgevallen SVB (bron DFT).

Beleggers zijn voorlopig niet bevreesd voor een systeemcrisis. Er wordt weer gekeken naar de inflatie en de rente. Morgen is de ECB aan zet. Zal de Europese moederbank zich laten leiden door de ondergang van SVB of gaat men de rente als verwacht met 50 basispunten verhogen, iets waar de markt vanuit gaat.

De Amerikaanse futures blijven dicht bij het slot. De AEX staat 0,5% in de min. Vlak na de opening staan Shell en Prosus ruim 1% in de min. De financials zijn wat lager. Geen stijgers met een winst van meer dan 1%. Azië is wat hoger. Nikkei +0,3% en Hong Kong +1,6%. In China was de industriële productie over de eerste twee maanden +2,4% tegen een raming van 2,6%.

Euro/dollar 1,0734. Brent +1,1% op 78,34 dollar. Rentes 0,05 hoger. US Bonds 3.7000%. Duitse Bunds 2,5000%.

AEX staat weer boven ondergrens van de bandbreedte. Daarmee lijkt de stijging van gisteren eerder technisch dan fundamenteel.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

