AEX plust. 5 opvallende kanshebber AEX

De Amsterdamse beurs is vandaag hoger begonnen met een winst van 0,7% op 714,30.

Signify, Prosus, ArcelorMittal en Shell hebben met elkaar gemeen dat ze ruim 1% in de plus staan. Amerikaanse futures staan tot 0,9% in de plus voor de Dow-aandelen. Nikkei -0,2%, Shanghai +0,3%, CSI 300 +0,2%, Sensex -0,1% en Australië -0,2%. Beleggers kiezen momenteel voor de oud-economie.

De economische cijfers zijn verdeeld. In China is de PMI voor middelgrote bedrijven uitgekomen op 52,0 in mei tegen 51,9 een maand eerder. Australië houdt de rente ongewijzigd. De Zwitserse economie laat weer een krimp zien met een daling van 0,5% over de eerste drie maanden na een verlaagde groei van 0,1% in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Euro/dollar boven bandbreedte

Euro/dollar 1,2232 en staat daarmee bovenin de bandbreedte. Euro/yuan 7,7988 en staat onderin de banbreedte. Bitcoin -1,3% op 36.883 dollar. Bitcoin staat redelijk dicht bij de ondergrens van de bandbreedte. De RSI geeft aan dat de markt oversold is. Goud 0,4% op 1.913 dollar, wat een opvallende stijging is tegen de achtergrond van de chart voor de euro/dollar. Brent +1,5% op 70,36 dollar.

Top-5 AEX-aandelen die nagenoeg op de ondergrens van de bandbreedte staat: KPN, RD Shell, Unilever, Heineken en Relx.

