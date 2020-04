AEX: prijsmomentum wijst op herhaling van 2015 en 2016

Het lijkt een dag te worden van winstnemen en risico’s beperken. Dat is een typisch beeld in een crisis.

Wereldwijd staan markten vanmorgen onder lichte druk. De futures op Amerikaantjes wijzen op een daling van meer dan 1%. Europa (-0,5%) en Azië slaan dan geen slecht figuur. Nikkei -0,7%, Shanghai -0,3% en Hong Kong -0,9%. Enkele andere, beduidend minder belangrijke, markten hadden nog wel last van koersdruk: India -1,3% en Australië -2,5%.

Euro/dollar 1,0839. Euro/yuan 7,6989. Goud onveranderd 1.612,35. Brent -4,7% op 28,53 dollar. Gisteren schoot de prijs omhoog doordat VS-president Trump stelde dat Rusland en S-Arabië bereid zijn de productie met 10 miljoen vaten per dag te verminderen. Volgens Rusland-president Poetin zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Marktwaarnemer vrezen dat het onvoldoende zal zijn.

AEX

De AEX (478,28) blijft pogingen ondernemen om definitief boven de weerstand van 475 te blijven. Een opsteker is de ontwikkeling van het prijsmomentum. Dat is even sterk doorgeschoten als in 2015 en 2016. In beide gevallen was dat gekoppeld aan een opgaande beweging van de AEX. Gecombineerd met de stijgende trend van Parabolic SAR lijkt de kans toe te nemen op een stijging van de AEX naar 550. Wees simpel: staffel.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

