AEX reageert niet op klappen Nasdaq

Vreemd dat de Euro Stoxx 50 in de premarket een afwachtende houding aanneemt na de forse daling van de Nasdaq met 3% en het uitblijven van een herstelbeweging in de premarket.

Waarom staan de techaandelen onder druk in een periode van een stijgende rente. Robbert Manders: “Bij techaandelen moet een belegger doorgaans langer wachten op winst of dividend en dat is vervelend als je geld tussendoor op een spaarrekening wel geld oplevert. Een hogere rente is heel goed voor (levens)verzekeraars omdat zij de premies van klanten vooral in renteproducten beleggen. Denk aan NN Group, maar vooral aan Aegon als het om de Amerikaanse rente gaat. Banken hebben er ook baat bij. Voor de meeste waarde aandelen is een hogere rente ook niet zo rampzalig omdat het omgekeerde speelt als bij die techaandelen.” Duitse Bunds +0,03 op min 0,31%. US Bonds -0,03 op 1,70%.

De aandelenmarkten in Azië staan flink lager. Nikkei -1,2%. De Japanse CPI deelde met 0,4% in februari na een daling van 0,6% in januari. De BoJ heeft de rente ongewijzigd gelaten. Shanghai -1,1%. China CSI 300 -1,9%. Sensex -0,7%. Hong Kong -1,7%. Australië -0,5%. In Australië is de verkoop in winkels in februari onverwacht gedaald met 1,1% tegen +0,3% een maand eerder en een raming van +0,4%.

Euro/dollar 1,1918. Euro/yuan 7,7568. Vandaag beginnen onderhandelingen tussen China en de VS. Bitcoin +0,9% op 58.144, goud -0,2% op 1.733 en Brent +0,3% op 63,45 dollar.

De bandbreedte voor de AEX ligt op 650-690 op dagbasis.

