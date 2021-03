AEX richting magische grens. De 5 grootste

De Europese markten zullen vandaag hoger openen. Dat sluit aan bij de ontwikkelingen in de VS en Azië.

De Euro Stoxx 50 staat in de premarket 0,1% in de plus. Dat is mager dan de winsten voor de Amerikaanse futures, tot 0,7% voor de Nasdaq. Azië is flink hoger. Nikkei +1,6%, Shanghai eveneens +1,6%, CSI 300 +2,3%, Sensex +1,4%, Hang Seng +1,6% en Australië +0,5%.

De euro/dollar is zwak op 1,1784. Euro/dollar is beneden de 1,18 gekomen, waardoor ruimte is voor een daling naar 1,13. Ook de euro/yuan is verzwakt op 7,7085. De euro/yuan is beneden de 7,75 gekomen, waardoor charttechnisch ruimte is voor een daling naar 7,55.

Bitcoin +3,0% op 52.876, goud onveranderd op 1.728 en Brent+2,1% op 59,76 dollar.

TOP-5 aandelen Euronext Nederland op basis van marketcap: ASML, Prosus, Unilever, Shell en Adyen.

De boovengrens van de bandbreedte van de AEX kruipt richting de magische grens van 700. De RSI biedt ruimte voor een verdere stijging.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

