AEX rustig richting het weekeinde

Aandelenmarkten zullen rustig richting het weekeinde gaan. Het is een duidelijke aanwijzing dat het een tradersmarkt is.

Beleggers lijken zich momenteel drukker te maken om hun vakantie dan het sentiment op de beurs. Een door corona misgelopen vakantie is voor eeuwig. Een dip op de beurs is slechts tijdelijk.

In de premarket een vriendelijk maar weinig winstgevende ondertoon. Een fundamenteel minpuntje is de ontwikkeling van de aanvraag voor een ww-uitkering in de VS: 386.000 in de afgelopen week tegen een raming van 350.000. Tegelijkertijd hebben bedrijven moeite om vacatures in te vullen, mede door een tekort aan kinderopvang. Positief is dat bijna alle bedrijven meevallende resultaten hebben geboekt.

Japan was vandaag gesloten. China lager uit angst voor de gevolgen van regulerende maatregel voor tech. Shanghai -0,6%, CSI 300 -1,1%, Hong Kong -1,2%, Sensex +0,2% en Australië +0,1%. Euro/dollar 1,1768. Euro/yuan 7,6200. Bitcoin +1,3% op 32.723, goud -0,2% op 1.803 en Brent -0,4% op 73,48 dollar.

Voor de AEX (739,03) ligt op dag- en weekbasis de bovengrens van de bandbreedte op 750. Top-5 AEX-aandelen met de meeste charttechnische potentie: JET, Shell, ING, Signify en Unilever.

