AEX: Shell, KPN, Aegon en NN te riskant

De Europese aandelenmarkten proberen de opgaande beweging vast te houden.

Het is positief dat de Amerikaanse futures beduidend hoger zijn. Amerika was gisteren gesloten. Amerika heeft kennelijk nog iets goed te maken. Het is opvallend dat de US 500 (+1,4%) en beduidend beter bijliggen dan de Nasdaq (+0,3%). Nikkei +2,1%, Shanghai -1,0%, CSI 300 -0,9%, Sensex +1,7%, Hong Kong +1,2% wn Australië +1,3%.

Het is nog steeds een typische tradersmarkt. De handelende particulieren hebben een wegtrekkende beweging gemaakt, zo signaleert Goldman Sachs. De buy-and-hold beleggers doen wat ze altijd hebben gedaan: kopen. Volgens Goldman Sachs zal het aandeel van de particuliere belegger in VS 15% gaan bedragen.

Euro/dollar 1,0520. Bitcoin/dollar +3,4% op 21.061. Brent +0,7% op 115,02 dollar. Rentes onveranderd.

Scan aandelen AEX

Voor Shell, KPN, Aegon en NN Group zijn de risico’s groter dan de potentie.

AEX

