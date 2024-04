AEX: slechte inflatiecijfers VS, wachten op ECB

Aandelenmarkten likken nog hun wonden van de tegenvallende Amerikaanse inflatie. Beurzen zijn afwachtend van de Amerikaanse futures tot de markten in Azië.

Deze inflatie is uitgekomen op 3,5% op jaarbasis in maart tegen 3,2% in februari en een verwachting van 3,4%. Sterke stijgers waren transport (+10,7%) en woningen (+5,7%). Vandaag is de ECB aan de beurt. De ontwikkeling van de inflatie is slecht voor de rente met mogelijk een vertragend effect op de rentestappen van de Fed. Euro/dollar zakt weg op 1,0739. Rente afwachtend.

Het vertrouwen van beleggers is in april scherp gedaald nadat maart het hoogst gemeten vertrouwen tot nu toe weergaf. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo. Het sentiment rond de AEX verbeterde daarentegen licht. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,3% in de komende maand. Dat was de voorgaande maand nog 1,1%. De vooruitzichten voor de S&P 500 zijn daarentegen minder positief: van 1,9% groeiverwachting in maart naar een plus van 1,2% voor april. ”Het is opvallend dat het vertrouwen in de financiële markten licht is afgenomen, terwijl het vertrouwen in de AEX juist stijgt”, zegt beleggerstrainer Hans Oudshoorn van Saxo. “Met de AEX bewegen we ons rond recordniveaus, maar beleggers hebben er blijkbaar vertrouwen in dat we mogelijk richting de 900 punten gaan. ”Waarschijnlijk geeft de sterke koersontwikkeling van de chipbedrijven, die een zware weging hebben binnen de AEX, het vertrouwen een zetje.”

ASML nog steeds populairst, Shell op tweede plek

Bij de populairste Nederlandse hoofdfondsen staat ASML nog steeds aan kop, al is de populariteit wel wat afgenomen (van 31,6% in maart naar 21,1% in april). Shell schiet omhoog van 1,7% naar 19,9% en bezet de tweede plek. NN Group staat op de derde positie (van 11,9% naar 9,3%). Besi stond vorige maand nog met NN op een gedeelde derde plaats, maar verliest nu flink terrein (van 11,9% naar 4,3%).

Philips handhaaft bij de verkoopkandidaten zijn eerste plaats. Het sentiment rond Philips is zelfs verslechterd (van 13,6% naar 26,1%). Het bedrijf meldde begin april een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten. Shell (11,9%) neemt nu de tweede plek in. Besi bekleedt in deze lijst de derde positie (9,0%).

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

