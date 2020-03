AEX snakt naar verlichting

Financiële markten snakken naar stimulerende maatregelen om de economische teruggang door het coronavirus te verzachten. Toch moet men voorzichtig zijn om te veel te hopen.

De G7 lijkt vooralsnog niet van plan om vandaag een oproep te doen aan overheden om meer te investeren en aan centrale banken om monetair te verlichten, zo blijkt uit een verhaal van Reuters vooruitlopend op de teleconferentie van de deelnemers van de G7. Die verwachting was wel de fundamentele reden voor de krachtige herstelbeweging van gisteren in de VS met stijgingen van meer dan 4% en zelfs 5,1% voor de Dow Jones.

Azië neemt vandaag afwachtend tot vriendelijk. De Nikkei maakt een uitzondering met een verlies van 1,2%. Shanghai en Australië weten meer dan 0,6% te winnen. Australië had daar wel een renteverlaging van 25 basispunten voor nodig naar 0,5%. Kospi +0,5%.

Euro/dollar 1,1134. Euro/yuan 7,7593. Goud +0,24% op 1.598,70. Brent +2,39% op 53,14 dollar. Handelaren verwachten dat de Opec de productie zal verlagen vanwege verminderde afzetmogelijkheden voor de verzwakking van de economie. Duitse Bunds +0,007 op min 0,613%. US Bonds +0,044 op 1,132%.

De Europese indices staan tot 0,6% in de plus in de premarket. De AEX (542,17) staat nog beneden de ondergrens van de bandbreedte van 550. Dat verschil zal verdwijnen

