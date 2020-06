AEX staat op punt van doorbreken

De ondertoon voor de Europese markten is positief, maar ze zullen vandaag moeite hebben op zoek te gaan naar hogere niveaus.

Fundamenteel is het niet positief dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 5% is gedaald. Ook het tweede kwartaal zal slecht zijn. De vraag dringt zich op of de economie in het derde kwartaal de recessie zal verlaten.

Goed en slecht

Uit Azië enkele positieve geluiden. In Zuid-Korea is het consumentenvertrouwen gestegen tot 81,8 in juni van 77,7 een maand eerder. Satellietbeelden wijzen op een groei van het aantal weggebruikers in China. Brent steeg hierdoor met 0,1% tot 41,52 dollar. De Nikkei en Kospi zijn vandaag +1%. Shanghai is gesloten. Australië is +0,9%. Euro/dollar 1,1220. Euro/yuan 7,9406. Duitse Bunds -0,04 op min 0,47%. US Bonds onveranderd op 0,68%.

De AEX (560,41) staat op het niveau van het 200-daags gemiddelde na daar geruime tijd beneden te hebben gestaan. Een doorbraak is positief, wat gepaard zal gaan met het wegebben van negatieve sentimenten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15016 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht