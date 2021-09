AEX stapje richting 800

De AEX (792,97) heeft vandaag met een openingswinst van 0,7% weer een stapje richting de magische grens van 800 gezet.

De charttechnische indicatoren staan op oranjerood, maar de drive voor een aanval op de grens van 800 is groot. Een aanval op de 800 past ook binnen de analyse op basis van de Elliott Wave.

Sommige economische ontwikkelingen zijn niet positief. De Chinese PMI-industrie voor middelgrote bedrijven daalde tot beneden de 50 op 49,2 in augustus tegen 50,3 in juli. Dat wijst op een verslechtering van het economische klimaat. De Russische PMI-industrie staat in augustus op 46,5 op het laagste niveau sinds november 2020. In Duitsland daalde de verkoop in de detailhandel met 5,1% in juli tegen een stijging van 4,5% een maand eerder.

ECB-vice-president Luis de Guindos heeft gezegd dat de Europese economie zich beter heeft ontwikkeld dan eerder werd gedacht. Keerzijde is dat de inflatie is gestegen tot 3% tegen een doelstelling van 2%. Terugkerende rentespanningen kunnen bijna niet uitblijven. Duitse Bunds zijn onveranderd min 0,3790%. US Bonds +0,02 op 1,3273%.

Azië was hoger. Nikkei +1,1%. Shanghai +0,6% en CSI 300 +1,3%. Australië -0,3%. Euro/dollar 1,1802. Euro/yuan 7,6226. Bitcoin +0,5% op 47.366, goud +0,1% op 1.815 en Brent +1,0% op 69,20 dollar.

