AEX start hoger

De Europese aandelenmarkten zijn hoger begonnen. De AEX begint met een winst van 0,6%.

Aan het begin van de dag zijn er slechts 3 dalers: Unibail-Rodamco met een verlies van 0,6%, gevolgd door Prosus en Just Eat Takeaway. Shell en Wolters Kluwer staan op een winst van meer dan 1%.

Economische impulsen zijn positief. In Duitsland is de industriële productie met 2,5% gestegen in maart tegen een verwachting van +2,3%. In China is de import met 43,1% gestegen in april (+38,1% in maart) bij een toename van de export met 32,3% (maart +-30,6%). Deze cijfers vergroten wel de renteangst en elimineren de hoop op een daling. Duitse Bunds onveranderd min 0,2260%. US Bonds +0,01 op 1,5696%.

In de premarket nemen de Amerikaanse markten een afwachtende houding aan. Azië zal de koopjesjagers niet kunnen overtuigen. Nikkei vrijwel onveranderd. Shanghai -0,6%, CSI 300 -1,2% en Hong Kong -0,1%.

Euro/dollar 1,2077. Euro/yuan 7,7987. Bitcoin -0,5% op 56.177, goud +0,3% op 1.820 en Brent +0,2% op 68,21 dollar.

De AEX is weer op weg naar de bovengrens van de bandbreedte, die echter wel een versmalling laat zien. Veelal wordt gevolg door een versterking van de beweging. De versmalling lijkt meer op het patroon van een jaar geleden dan wat november vorig jaar gebeurde.

Geschreven door: Eddy Schekman

