AEX: Tekort aan chips knaagt aan potentie

De opwaartse kracht uit de AEX is nog niet verdwenen, maar vandaag zullen de koersen onder verkoopdruk staan.

Dat is niet anders dan in het verleden. De maandgrafiek voor de AEX maakt duidelijk dat de RSI enkele jaren ‘overbought’ kan zijn voordat een correctie in- een doorzet. De ontwikkeling van de MACD wijst nog niet op een omslag. Fundamenteel is de ontwikkeling van de bedrijfsresultaten positief.

Tekort

Toch zullen vandaag de koersen vandaag onder druk staan. Het heeft te maken met het gegeven dat het momenteel tradersmarkten zijn. Bovendien kan de groei van de economie een knauw krijgen door het gebrek aan chips. Nio, een Chinese fabrikant van elektrische auto’s, heeft gezegd dat de afleveringen zullen worden vertraagd door een tekort aan chips.

Economie gaat goed

Nikkei -1,0%. In Japan steeg de nieuwbouw met 1,5% in maart tegen een daling van 2,7% in februari en een verwachting van -7,4%. Het Japanse consumentenvertrouwen daalde in april met 1,4 punt. De PMI (inkoopmanagersindex, boven de 50 wijst op groei van de economie) steeg naar 53,6 in april van 52,7 in maart. Shanghai -1,0% en CSI 300 -0,9%. In China steeg de PMI van middelgrote bedrijven naar 51,9 in april van 50,6 in maart. Sensex -0,7%. Hang Seng -1,9%. Australië -1,0%

Euro/dollar 1.2117. Euro/yuan 7,8342. Bitcoin +0,8% op 54.027, goud -0,2% op 1.768 en Brent -0,8% op 68,00 dollar. Duitse Bunds +0,04 op min 0,1920%. US Bonds +0,01 op 1,6472%.

Geschreven door: Eddy Schekman



