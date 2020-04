AEX trekt een sprintje maar twijfels blijven

De Europese aandelenmarkten weten de weg omhoog goed vast te houden.

In de premarket staan de AEX en DAX op een winst van rond de 3%. Dat past in het beeld van de Amerikaanse markten met winsten oplopend tot ver in de 3% in de premarket. Kennelijk put men enige hoop uit de ontwikkeling van de coronacrisis in Italië met een daling van het aantal doden. In de VS is de piek nog niet bereikt. Over de gevolgen voor de beleggers lopen de meningen sterk uiteen.

Ondanks de twijfels stijgende koersen. China en India zijn vandaag dicht. De rest van de Aziatische markten trekt een sprintje: Nikkei+2,4%, Kospi +2,8% en Australië +4,0%.

Euro/dollar 1,0817. Euro/yuan 7,6910. Goud onveranderd op 1.619,10. Brent -3,8% op 32,79 dollar. De Opec heeft de bijeenkomst voor vandaag verschoven naar later deze week. Duitse Bunds onveranderd op min 0,44%. US Bonds +0,04 op 0,63%.

AEX

De AEX (471,46) blijft in gevecht met de 475. Vandaag zal de index daar in principe boven komen, maar het is wachten op een definitieve doorbraak. Charttechnisch zijn er enkele punten van aandacht: het verschil tussen de index en Parabolic SAR neemt af, het prijsmomentum staat er hoog, de RSI maakt een zijwaartse bewegingen en ook de index maakt een zijwaartse beweging.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14742 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht