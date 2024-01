AEX trekt een sprintje

De AEX trekt vandaag een sprintje met een stijging van 1,2% naar 783,56.

Adyen is in de AEX de sterkste stijger met een winst van 3,9% op 1.209,20 euro. Bij de stijgers in de categorie van 1-2% geen ict-bedrijven. Er wordt ingezet op een koersstijging van onder meer Wolters Kluwer, Relx, Unilever en UMG. Verliezers in de AEX zijn er nauwelijks te vinden en dalen alle 3 met minder dan 0,3%. Binnen de AMX stijgen meer dan 2% JET, Basic-Fit en Alfen.

In China blijft sprake van deflatoire krachten met de daling van de consumentenprijzen met 0,3% in december. De Chinese export steeg met 2,3% in december na +0,5% een maand eerder. In Japan is het ondernemersvertrouwen in de dienstverlenende sector met 1,2 opgelopen tot 50,7. Merkwaardig genoeg is nauwelijks enige invloed merkbaar van de bommen die o.m. de VS en VK op doelen van de Houthi’s hebben gegooid. Houthi-terroristen nemen sinds oktober vanuit Noord-Jemen de internationale scheepvaart in de Rode Zee onder vuur en dreigen zo vitale handelsstromen van en naar het Suezkanaal ernstig te verstoren. (lees hier waarom Houthi’s uit zijn op een heilige oorlog.)

Amerikaanse futures zijn bijna onveranderd. Europese beurzen staan circa 1% hoger. Nikkei +1,1%, Shanghai -0,2%, Sensex +1,2% en Hong Kong -0,4%. Euro/dollar 1,0973. Brent +2,1% op 78,99 dollar door de geopolitieke crisis in het Midden-Oosten.

