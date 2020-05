AEX trekt zich weinig aan van China/VS

De Europese aandelenmarkten lijken zich niet al te druk te maken om de toename van de spanningen tussen China en de VS.

De VS blijft China verwijten dat het Hong Kong opzadelt met nieuwe regels die worden gezien als een aanslag op de democratie. De strijd om de autonomie van Hong Kong kan de positie van Hong Kong als financieel centrum aantasten. Misschien is dat wel de bedoeling om daardoor het fundament van Wall Street en de dollar als sleutelvaluta te versterken.

Europa staat een half procent in de plus. Azië is eveneens hoger. Nikkei +1,5%, Australië +1,4%, Shanghai +0,4%, maar Hong Kong -1,4%. Goud -0,4% op 1.828,70. In Londen is goud boven de weerstand gekomen. Shanghai staat beneden de ondergrens. Brent+0,2% op 35,20 dollar, wat 3,5 dollar beneden de weerstand is. Duitse Bunds +0,01 op min 0,49%. US Bonds -0,02 op 0,66%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

