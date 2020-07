AEX wacht af, maar pas op

Het blijft voor beleggers moeilijk om de effecten van de coronacrisis in te schatten. Het resultaat is een afwachtende houding.

De Europese indices laten het in de premarket afweten. Geen grote beweging, wat positief is na de mooie stijgingen van gisteren. Hoopgevend is dat aan het einde van de zomer kan worden begonnen met een vaccin tegen corona, menen de gezondheidsdeskundigen van VS-president Trump. De AEX blijft bovenin de bandbreedte. Trendwijzing bovengrens dreigt.

Economische cijfers zijn overwegend positief voor het beurssentiment. De krimp van de economie van Singapore met 41% in Q2 zal men voor kennisgeving aannemen. Belangrijker is de stijging van het ondernemersvertrouwen in Australië naar 1 in juni van -20 in mei. Verder meevallende handelscijfers uit China. In juni steeg de import met 2,7% tegen -16,7% in mei en de export nam met 0,5% toe tegen -3,3% in mei.

Nikkei -1,1%, Shanghai -1,2%, Kospi -0,5%, Hong Kong -1,8% en Australië -0,8%. Euro/dollar 1,1341. Euro/yuan 7,9515 hoger door toenemende geopolitieke spanningen over de Zuid-Chinese Zee. Goud -0,2% op 1.797,65. Brent -2,0% op 41,85 dollar.

