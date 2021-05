AEX wacht af, maar wat zijn de mooiste aandelen

Aandelenmarkten hebben te maken met licht afbrokkelende niveaus.

In de premarket staan de Euro Stoxx 50 en Amerikaanse indices in de min. De ontwikkeling van de rente en het coronavirus leiden tot terughoudendheid. Indicatoren staan nog niet op een niveau dat beleggers in de markt moeten stappen.

In Azië zijn de aandelenmarkten in Japan, China en Taiwan vandaag gesloten. Hong Kong weet zich met 0,5% te herstellen. Ook Australië staat 0,5% in de plus nadat de centrale bank de rente ongewijzigd heeft gelaten.

Het is ook redelijk rustig op andere markten. Euro/dollar 1,2039. Euro/yuan 7.7972. Bitcoin -2% op 56.205, goud -0,3% op 1.787 en Brent onveranderd op 67,53 dollar. Rentes zijn onveranderd: Duitse Bunds min 0,2030 en US Bonds 1,6066.

Top-5 AEX-aandelen met de mooiste balans (potentie minus risico): Besi, Prosus, Philips, Ahold Delhaize en ASR Nederland.

