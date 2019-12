AEX wacht op Amerikaanse BNP

De Europese aandelenmarkten zijn vandaag vrijwel onveranderd tot iets lager begonnen aan een weinig inspirerende dag. In de VS wordt later het BNP bekend gemaakt. Iedereen lijkt daarop te wachten op vervolgens de kerstkaasjes op de beursvloer uit te blazen.

Er gloren kansen in Europese cyclische aandelen, nu beleggers oog beginnen te krijgen voor een aanstaand herstel in Europa, stellen fondsbeheerders bij Schroders. “Cyclische aandelen winnen het van groei. De ECB heeft al een ruimer beleid aangekondigd. Doorslaggevend is of landen bereid zijn overheidsstimulering in te zetten. In Duitsland ligt dat politiek gevoelig. Maar ook zonder die stimulans zijn er kansen te vinden in Europese aandelen. Europa is goedkoper geprijsd dan de VS. De MSCI EMU koerst tegen een k/w van 17,5, terwijl de S&P500 een k/w van 19,1 heeft.”

In Azië liggen de marken er overwegend iets lager bij. Nikkei -0,20% op 23.816,63. In Japan is de CPI gestegen tot 0,5% in november van 0,2% een maand eerder. Shanghai -0,40% op 3004,94, wat een weinig logisch beweging is na de verruimende maatregelen. Euro/dollar 1,1117. Euro/yuan 7,7900. Pond/dollar iets hoger op 1,3019. Goud -0,15% op 1.482,20. Brent +0,15% op 66,64 dollar. Duitse Bunds +0,005 op min 0,228%. US Bonds +0,025 op 1,933%.

