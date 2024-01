AEX: wacht op Fed + IMF positiever

De ontwikkeling op de Europese aandelenmarkten staat vandaag vooral in het teken van het monetaire besluit van de Fed. Er zijn ook belangrijke economische ontwikkelingen.

Tiffany Wilding van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco: “Wij verwachten dat de Fed de forward guidance zal aanpassen. Geen enkele functionaris heeft extra verhogingen in zijn basisrenteprognoses opgenomen. Voor het overige verwachten we, ondanks het goede nieuws over de kerninflatie van de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), niet dat dit een al te gematigde bijeenkomst zal zijn. Wij denken dat voorzitter Powell in maart geen renteverlaging zal aankondigen, maar er de voorkeur aan zal geven om de optie voor maart als een “live meeting” te behouden, met de mogelijkheid van een renteverlaging.”

Economie

Het IMF verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 3,1% zal groeien, een positieve aanpassing van 20 basispunten. De kans op een harde landing van de economie is afgenomen. China worstelt met enkele problemen: een tegenvallende consumptie na de pandemie, deflatoire druk en problemen in de vastgoedsector.

Op economisch vlak valt het op sommige gebieden een beetje tegen. In China kwam de inkoopmanagersindex uit op 49,2 in januari tegen 49,0 in december. Het plaatje voor de dienstverlenende industrie was hetzelfde: 50,7 in januari tegen 50,4 in december. In Japan was de detailhandelsverkoop +2,1% in december tegen +5,4% een maand eerder. De Japanse industriële productie ontwikkelde zich minder sterk dan verwacht.

Markten

Amerikaanse futures: S&P -0,3%, Nasdaq -0,7% en Dow +0,1%. Microsoft en Alphabet hebben mooie cijfers gepubliceerd, maar de groei valt tegen; vandaar lagere noteringen in de nabeurs. Europa wacht af. Nikkei +0,7%, Shanghai -1,4%, Sensex +0,7% en Hong Kong -1,5%. Euro/dollar 0,2% lager op 1,0818. Brent -0,4% op 82,18 dollar.

Chart AEX: index staat hoog

