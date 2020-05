AEX wacht op halfjaarcijfers

Europese aandelenmarkten nemen vandaag een afwachtende houding in.

Er is geen sprake van enig ongeloof in de opgaande beweging, maar beleggers hebben wel een nieuwe fundamentele impuls nodig om de hausse te hervatten. De halfjaarcijfers gaan erg belangrijk worden. De AEX-fondsen zullen vanaf 15 juli hun cijfers over de eerste 6 maanden bekend maken.

De trend voor de AEX in de vorm van het voortschrijdend gemiddeld is in een neutrale fase gekomen na een eerdere stijging. Hausseposities tijdelijk afschermen kan daarom geen kwaad. Er blijven grote risico’s: tweede golf coronavirus, tegenvallende economische en kwartaalcijfers en escalatie van de spanningen tussen China en de VS.

Eco en Azië

De Chinese centrale bank heeft de 1-jarige rente ongewijzigd gelaten. In Japan is orderontvangst in maart met 0,4% gedaald op maandbasis. In Nederland daalde het consumentenvertrouwen naar min31 in april van min 22 in maart.

Aziatische aandelenmarkten zijn verdeeld. Nikkei +1,0%, Shanghai -0,3% en Kospi +0,3%. Australië +0,5%. Euro/dollar 1,0942. Euro/yuan 7,7867. Goud +0,1% op 1/746,95. Brent min 1,1%op 32,13 dollar. Duitse Bunds +0,02 op min 0,46%. US Bonds min 0,02 op 0,69%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14895 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht