AEX wacht op inflatie en technische doorbraak

De aandelenmarkten zullen een afwachtende houding aannemen. Het is wachten op inflatiecijfers uit de VS.

De Michigan Inflation Expectations staat op 4,6%. In de komende 5 jaar zou de Amerikaanse inflatie kunnen dalen naar 3,0%. Uit diverse prognoses en modellen blijkt dat in diverse landen de afgelopen maand het leven iets duurder is geworden.

Amerikaanse futures staan vrijwel onveranderd. Azië is wat hoger. Nikkei +1,0%, Shanghai +0,4%, Sensex +0,4% en Hong Kong -0,8%. In China is het handelsoverschot in april gestegen tot 90,2 miljard dollar tegen 49,5 miljard een maand eerder en een raming van 71,6 miljard dollar. Euro/dollar 1,0992 en euro/yuan 7,6150. Brent -0,7% op 76,49 dollar en goud +0,2% op 2.025 dollar.

AEX beukt tegen charttechnische lijnen en trends aan. Het is wachten op een doorbraak.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18482 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht