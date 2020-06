AEX weer eens lager door corona

De Europese aandelenmarkten blijven uiterst kwetsbaar voor de ontwikkeling van de coronapandemie.

Tegenvallende economische cijfers kunnen het effect hebben van een katalysator op het beurssentiment. In Nederland is de economie in het eerste kwartaal met 1,5% gekrompen.

De Amerikaanse gezondheidsadviseur Anthony Fauci signaleert een verontrustende stijging van het aantal besmettingen in sommige delen van de VS. Europa zal daardoor wat lager openen. Amerikaanse indices zijn hoger, maar weinig overtuigend. Azië beweegt tussen de min 0,2% (Nikkei, Hong Kong en Australië) en plus 0,2% voor Shanghai. De Bank of Japan zei: “Het is nog onduidelijk wanneer de verspreiding van COVID-19 wereldwijd zal afnemen, omdat de verspreiding zich met name in opkomende economieën voortzet. Het lijkt onvermijdelijk dat de negatieve gevolgen voor de wereldeconomie, waaronder Japan, zullen worden verlengd zonder effectieve vaccins en medicijnen.” Opvallende is de stijging van de Kospi met 1,6%.

Euro/dollar 1,1315. Euro/yuan 7,9925. Goud +0,3% op 1.787,10. Op 1.900 ligt een weerstand. Brent -0,2% op 42,54 dollar uit angst voor voorraadoverschot in de VS. Duitse Bunds -0,005 op min 0,409%. US Bonds +0,011 op 0,72%.

De AEX staat op 574,19 bovenin de bandbreedte. De RSI staat hoog, maar nog niet zo hoog als bij vorige correcties.

