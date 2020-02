AEX weet aan kracht te winnen

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag voortvarend beginnen. In de premarket flink hogere koersen met winsten oplopend tot 0,8%.

De opgaande beweging wordt vooral gevoed door de stijgingen in de VS met een winst voor de Nasdaq van 1,2%. Ook hogere noteringen in Azië. Shanghai +0,33%, Hong Kong +1,35%, Kospi +1,25% en India +1,0%. De Nikkei is vandaag gesloten vanwege een feestdag.

Euro/dollar blijft beneden de 1,10 op 1,0913. Euro/yuan 7,6169. Goud iets lager op 1.568,94. Brent +1,30% op 54,01 dollar vanwege een mogelijke productiebeperking door de OPEC vanwege de dreiging van een vermindering van het economische sentiment en de angst voor minimaal een afname van de groei. Pimco ziet een recessiegevaar ontstaan bij een verslechtering van de kredietmarkt. Amundi is bevreesd dat een verslechtering van de winstgevendheid van het bedrijfsleven zal omslaan in een recessie.

De AEX lijkt technisch aan kracht te winnen op basis van de ontwikkeling van de bovengrens van de Bollinger Bands. Positief is eveneens de lichte stijging van de koerstrend.

