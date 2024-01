AEX zoekt ruimte voor stijging

Aandelenmarkten zijn hoopgevend. De AEX zoekt ruimte voor een stijging naar 800. Het is wachten op de kwartaalcijfers.

Voor beleggers is de verkiezingsuitslag in Taiwan een non-event, De reacties van de beurs van Taiwan en Shanghai ontlopen elkaar nauwelijks, en de beurs van Shanghai heeft nauwelijks een richtingbepalende rol voor de AEX. Belangrijker is de verwachting voor de cijfers. Just Eat Takeaway komt woensdag met een tradingupdate. Analisten verwachten een afname van het aantal bestellingen. De trends voor het aandeel zijn onbestendig in een markt met een positieve ondertoon.

Markten

Amerikaanse futures zijn nagenoeg onveranderd. Europa staat er goed voor. De charts zijn positief. Fundamenteel wordt de bijeenkomst in Davos aangegrepen om hogere koersen neer te kunnen zetten; iets dat je moet willen geloven, maar elke aanzet voor een betere wereld is een plus. Shanghai +0,15% en Taiwan +0,19%. Nikkei +1,14%, Sensex +0,90% en Hong Kong -0,13%. Euro/dollar 1,0959. Euro/yuan 7,8774. Brent +0,08% op 78,36 dollar. TTF Gas -3,43% op 30,85 euro (is een steun: is een daling naar 20 of een stijging naar 37-44 euro).

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

