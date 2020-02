Afzwakkende winstcyclus en correctiefase

Hoewel de vooruitzichten voor de korte termijn positief zijn (mits de impact van coronavirus beperkt blijft), verwachten beleggingsstrategen van Amundi dat op middellange termijn de winstcyclus afzwakt en een correctiefase aanbreekt.

Waar de eurozone lijkt te stabiliseren, zien senior econoom Annalisa Usardi en hoofd Cross Asset Research Lorenzo Portelli nu vooral vertraging in de Verenigde Staten, schrijven ze in hun maandelijkse strategie-update.

Usardi en Portelli wijzen hierin op de langgerekte cyclus van bescheiden groei, ongekend lage rente en een redelijk veerkrachtige binnenlandse sector. Tegen deze achtergrond omschrijven de strategen 2020 als ‘laat cyclisch; maar het meest waarschijnlijke scenario voor het einde van 2021 is de overgang naar een correctiefase’.

De stategen zien de bbp-groei in de VS geleidelijk afnemen naar 1,8%, 0,2-procentpunt lager dan waar de Fed op rekent. Ze verwachten dat de Amerikaanse consument de belangrijkste motor van groei wordt, terwijl met name de bedrijfsinvesteringen vertragen.

Voor de eurozone is het beeld gemengd. De vooruitzichten voor Duitsland en Italië verbeteren na een matig 2019, terwijl de groei van Frankrijk gelijk blijft en Spanje vertraagt. De eurozone als geheel zal zich op potentieel stabiliseren, en momenteel zijn er weinig tekenen van versnelling in het verschiet, stellen de Amundi-strategen.

‘Ondanks enige opluchting op korte termijn, bevindt de winst zich nog in de laatste fase van de cyclus. Een opleving van de wereldhandel is nodig om de groei tot 2021 te verlengen. Marges, die de afgelopen tien jaar de sleutelfactor zijn geweest voor groei van de winst per aandeel, kunnen onder druk komen te staan ​​door een hoge schuldenlast, met name van Amerikaanse bedrijven.’

Lees hier de volledige Investment Phazer Update: Downward Tend is Confirmed van Usardi en Portelli.

