Afzwakking lange trend AEX

Beleggers, het heeft helemaal geen zin om met de vingers op uw bureau te tokkelen in afwachting van het rentebesluit van de Fed.

De rente gaat ‘gewoon’ omhoog en de Fed zal iets zeggen in de trant van: we blijven de inflatie bestrijden en volgen kritisch de ontwikkelingen binnen het financiële systeem en grijpen in als dat noodzakelijk is. Ethenea: “Het is niet de rol van het FOMC om te zorgen voor een stabiel banksysteem. Haar primaire doelstellingen zijn het bestrijden van de inflatie en het bevorderen van een hoog werkgelegenheidsniveau. Nu de inflatie ver boven de doelstelling van de centrale bank ligt en de werkgelegenheid nog steeds zeer hoog is, is er weinig reden om te stoppen met het verhogen van de rente. De recessievrees is voorbarig en de bankklanten hoeven zich geen zorgen te maken over hun tegoeden. Zij kunnen deze naar veiliger banken verhuizen. Het opschorten van renteverhogingen als louter voorzorgsmaatregel is dan ook uitgesloten.”

De Amerikaanse futures staan vrijwel onveranderd na mooie winsten gisteren met een plus van 1,6% voor de Nasdaq en 1,3% voor de S&P. In Azië hogere noteringen. Nikkei +1,9% na de feestdag van gisteren. Shanghai +0,2%, CSI 300 +0,3%, Sensex +0,2% en Hong Kong +1,8%. De hogere koersen voor de vastgoedsector tot 5,9% hebben Hong Kong een impuls gegeven. Daarnaast stegen de financials tot 2,9% voor HSBC. Euro/dollar is 1,0771. Brent -1,1% op 74,55 dollar. Goud onveranderd op 1.940 dollar. Bitcoin +0,4% op 28.620 dollar.

De weekgrafiek voor de AEX ziet er nog goed uit, maar wel een afzwakking van de lange trend en de bovengrens van de bandbreedte.

