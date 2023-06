Alexander Dominicus (MainFirst): ‘Positieve kentering’

Duitsland is in een recessie beland en staat voor verschillende uitdagingen. Maar Alexander Dominicus, portefeuillemanager bij MainFirst, ziet al een aantal van de negatieve factoren omkeren.

De economische groei in Duitsland was de afgelopen kwartalen slechts licht negatief. “Dit moet in perspectief worden geplaatst in vergelijking met recessies in het verleden, die aanzienlijk ernstiger waren”, zegt Alexander Dominicus, portefeuillemanager bij MainFirst. “Een van de oorzaken was de daling van de privéconsumptie in Duitsland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De Duitse consument werd beïnvloed door de stijgende inflatie en vooral door de afhankelijkheid van Russisch gas voor verwarming en de stijging van de gasprijzen was afgelopen herfst een belangrijk onderwerp in Duitsland. De Duitse bedrijven zijn echter niet alleen afhankelijk van de lokale vraag, maar vaak ook zeer internationaal en exportgericht.”

Andere Europese landen staan natuurlijk voor vergelijkbare uitdagingen door een combinatie van hogere inflatiepercentages en stijgende rentevoeten. “Europa heeft echter lage werkloosheidscijfers en de lonen zullen het hele jaar door stijgen,” waarschuwt Alexander Dominicus. “Dit zal de consument weer in een betere positie brengen en zelfs in Duitsland hebben we al een dieptepunt in het consumentenvertrouwen gezien. Daarom is het realistisch te hopen op een licht herstel van de consumptiebestedingen in Duitsland in de loop van het jaar.”

Een aantal negatieve factoren zien we al omkeren. Alexander Dominicus: “De gasbevoorrading is de laatste kwartalen bijvoorbeeld aanzienlijk verbeterd. Duitsland had tijdens de winter voldoende aanbod en de prijzen zijn al aanzienlijk gedaald. Bovendien verwachten we dat de inflatie in de loop van het jaar geleidelijk zal afnemen, terwijl de lonen naar verwachting zullen stijgen. Deze ontwikkelingen creëren opnieuw een gunstiger klimaat.”

Uitdagingen

Duitsland staat voor verschillende uitdagingen. “Ten eerste leidt het falende energiebeleid tot structureel hogere energiekosten, wat de concurrentiekracht van Duitsland verzwakt”, zegt Alexander Dominicus. “Daarnaast is Duitsland te bureaucratisch geworden en schiet het tekort op het vlak van digitalisatie. Duitsland heeft echter een zeer sterke economische basis die bestaat uit midcap-bedrijven die zeer innovatief en adaptief zijn. Daarom is aandelenselectie in Duitsland cruciaal en kan het een veelbelovende benadering zijn voor beleggers om rendement te behalen.”

Duitsland heeft ook geleden onder de covid crisis in China. Alexander Dominicus: “Als exportgedreven land is Duitsland afhankelijk van de economische activiteit in de VS en China. Vooral China was vorig jaar zwak door de aanhoudende lockdown restricties. Dit was ook een uitdaging voor Duitse industriële bedrijven, aangezien China een belangrijke rol speelt in de toeleveringsketen van verschillende producten. Er zijn echter tekenen van stabilisatie in China en uit de reacties van het bedrijfsleven blijkt dat de problemen in de toeleveringsketen beginnen af te nemen. Dit is positief nieuws voor Duitse industriële aandelen.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18619 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht