AllianzGI Proxy voting 2023: verloning blijft heet hangijzer in Nederland

Allianz Global Investors (AllianzGI), één van ’s werelds grootste actieve vermogensbeheerders, heeft vorig jaar bij 71% van alle bijgewoonde aandeelhoudersvergaderingen tegen ten minste één agendapunt gestemd of zich van stemming onthouden. De vermogensbeheerder stemde in 2023 opnieuw met name tegen veel voorstellen die verband hielden met de beloning van het management. In Nederland stemde AllianzGI tegen 36% van de door het management geopperde beloningsvoorstellen.

Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van AllianzGI van zijn stemgedrag op AvA’s over de hele wereld. Het is gebaseerd op haar deelname aan 9.137 (2022: 10.205) aandeelhoudersvergaderingen en het stemmen op bijna 100.000 (95.512) aandeelhouders- en managementvoorstellen.

AllianzGI heeft bij 71% (2022: 69%) van alle vergaderingen wereldwijd tegen ten minste één agendapunt gestemd, zich onthouden of zich van stemming onthouden. Het stemde tegen 18% van de kapitaalgerelateerde voorstellen, 24% van de bestuursverkiezingen en 41% van de beloningsgerelateerde voorstellen wereldwijd, wat de hoge verwachtingen ten aanzien van de governance weerspiegelt.

Focus op Nederland

In Nederland zien we dat de stemmen tegen het management voor belangrijke governancethema’s licht zijn gestegen, hoewel dit in lijn is met de langetermijntrend van 12% voor 2023 (vergeleken met 10,9% voor 2022).

De tegenstemmen over beloningsgerelateerde resoluties blijven hoog met 36% stemmen tegen het management, wat consistent is met vorig jaar (35,7% in 2022). We blijven onze portefeuillebedrijven aanspreken op beloningsstructuren en openbaarmaking. De belangrijkste issues waren ontoereikende prestaties of wachttijden, gebrek aan (retrospectieve) informatieverschaffing over beloningsresultaten en Remuneratiecomités die niet binnen de parameters van hun beloningsbeleid opereerden. AllianzGI zag ook 16 verloningsbeleidsdocumenten waarbij we in 44% van de gevallen tegen stemden, voornamelijk om soortgelijke redenen als hierboven genoemd; hoewel dit een stijging is ten opzichte van 2022, is het in lijn met het niveau van tegenstemmen op de langere termijn.

AllianzGI verwacht een verdere verbetering in de kwaliteit van corporate disclosure en zal ondernemingen ondersteunen door middel van onze voortdurend engagement.

Bezorgdheid over beloningen

AllianzGI constateert aanhoudende bezorgdheid over beloningen in Europa, met de meeste ’tegenstemmen’ in Duitsland (48%), Italië (55%) en België (61%). Er zijn problemen met transparantie, vooral in Duitsland en Italië, met betrekking tot het duidelijk openbaar maken van het verband tussen prestaties en uitbetaling. Waar wel vooruitgang is geboekt, is bij de overgrote meerderheid van de Europese large caps die nu ESG KPI’s opnemen in hun beloningsbeleid, iets waar AllianzGI al enkele jaren voor pleit.

Met 70% bleef het verzet van AllianzGI tegen beloningsgerelateerde voorstellen in 2023 hoog in de VS, ondanks een lichte daling ten opzichte van 2022. AllianzGI merkt nog steeds op dat veel Amerikaanse bedrijven beloningssystemen hanteren die korte termijn marktbewegingen belonen in plaats van de outperformance van het management weer te geven.

Recordaantal aandeelhoudersvoorstellen

Vorig jaar was er een recordaantal aandeelhoudersvoorstellen, maar het gemiddelde steunniveau daalde van een piek van 33% in 2021 naar ongeveer 22%.

In de VS steunde AllianzGI 86% van alle klimaatgerelateerde aandeelhoudersresoluties, 100% van de resoluties over mensenrechten en 91% van de resoluties over meer transparantie over politieke bijdragen en lobbyen.

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing bij AllianzGI, “Uit een aantal marktonderzoeken blijkt dat de steun van aandeelhouders voor belangrijke ESG-resoluties in de VS in 2023 is gedaald. Tegen die trend in toonde AllianzGI zijn voortdurende inzet voor belangrijke ESG-resoluties, in lijn met de sterkere duurzaamheidsovertuigingen van Europese beleggers. We zijn van plan om ons stemrecht bij volmachten te blijven gebruiken om een duurzamere toekomst vorm te geven voor bedrijven en samenlevingen waarin we aandelen hebben.”

Daling kllimaatresoluties

AllianzGI heeft in 2023 een significante daling gezien in Say on Climate resoluties, waarbij er slechts over ongeveer 30 is gestemd, vergeleken met ongeveer 50 in 2022. In Europa worden de meeste Say on Climate resoluties nog steeds ingediend door bedrijven in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, met Australië als het meest prominente land buiten Europa.

Antje Stobbe, Head of Stewardship bij AllianzGI, licht de belangrijkste conclusies van dit jaar toe: “We hebben problemen geconstateerd met de manier waarop ondernemingen omgaan met de lage opkomst bij Say on Climate en met hun reacties op de issues van beleggers in het algemeen. Daarnaast zijn wijzigingen in klimaatplannen van bedrijven nadat ze zijn voorgelegd aan een stemming door aandeelhouders een ander groeiend probleem dat we hebben gezien. Over het algemeen verwachten we dat een bedrijf reageert op de vragen van beleggers en aangeeft hoe deze zullen worden aangepakt. In 2023 hebben we tegen de bestuurders gestemd als dit niet het geval was.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19515 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht