Alphabet (Google) stelt teleur, aandeel toch omhoog

De aandelen van Alphabet, het moederbedrijf van Google, zijn dinsdagavond nabeurs met meer dan dan 4% gestegen, ondanks dat de techkolos resultaten rapporteerde die iets lager waren dan de ramingen van analisten.

Het was het tweede kwartaal op rij dat Alphabet een winstdaling noteerde, in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat gebeurde in 2015 voor het laatst.

Alphabet , de meest dominante digitale advertentiespeler, rapporteerde in zijn fiscale tweede kwartaal een nettowinst van $ 16 miljard, oftewel $1,21 per aandeel. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog een een nettowinst van $18,5 miljard, oftewel $1,36 per aandeel.

De resultaten vielen beleggers wat tegen, maar zij hadden wellicht erger verwacht na de slechte kwartaalresultaten van twee andere advertentie-afhankelijke bedrijven, Snap en Twitter. Facebook moederbedrijf Meta zal woensdag zijn resultaten voor het tweede kwartaal bekendmaken.

“De resultaten van Google bewijzen dat het niet immuun is voor de uitdagingen waar de digitale advertentie-industrie in het algemeen mee te maken heeft”, zo stelden analisten na de resultaten van dinsdagavond.

