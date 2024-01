Angstkreet AEX?

De AEX schreeuwt om een correctie. Gisteren kwam de graadmeter boven de 800 met een winst van 2,4% op 806,93.

Door de winst is de AEX boven de bovengrens van de bandbreedte op dagbasis van 796 gekomen; die op weekbasis ligt op 813 niet veel hoger. De RSI op dagbasis geeft aan dat de markt overbought is, wat een schreeuw, bijna een angstkreet, is om een correctie. De RSI op weekbasis biedt nog enige ruimte, maar of die wordt benut zal van fundamentele zaken afhangen. Wat gaat de ECB over de rente zeggen? Bestaat er hoop op snelle daling van de rente? Bieden de bedrijfsresultaten nog kansen?

Johanna Kyrklund, Chief Investment Officer (CIO) bij Schroders: “Na een krachtige marktrally aan het einde van het vorige jaar lijken de waarderingen over de verschillende beleggingscategorieën uitgerekt. Hoewel Schroders’ basisscenario nog steeds uitgaat van een zachte landing in de Verenigde Staten, is deze verwachting nu breed weerspiegeld in aandelenkoersen, creditspreads en de anticipatie op renteverlagingen op de obligatiemarkten. De uitdaging voor beleggers ligt in de snelheid waarmee markten kunnen verschuiven, gezien de aanstaande verkiezingen in 40 landen, een gespannen geopolitiek klimaat, en centrale banken die door economische landingen sturen.”

Markten

Amerikaanse futures staan tot 0,2% hoger. De echte winst moet worden gezocht in China. De Chinese centrale bank heeft de reserve ratio met 50 basispunten verlaagd, waardoor meer dan 1.000 miljard yuan in de economie kan stromen. De vraag is wel of banken de toegestane ruimte zullen gebruiken om de kredietverlening aan te zwengelen of dat zijn de kredietrisico’s te groot vinden. Shanghai +3,0%., CSI 300 +1,9%, Hong Kong +1,9%, Nikkei onveranderd, Sensex -0,8%. Europa is in afwachting van de bijeenkomst van de ECB. Euro/dollar 1,0888. Brent +0,4% op 80,33 dollar.

