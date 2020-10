Ariel Bezalel’s (Jupiter) zoektocht naar kansen

Dit zijn uitdagende tijden voor beleggers. De rente is negatief of ultra-laag, er wordt wereldwijd voor zo’n USD 14 biljoen aan schuld verhandeld met negatieve yield, en bedrijven hebben de dividenden verlaagd om hun liquide middelen te behouden. De Visie van Jupiter.

Waar liggen kansen?

Obligaties – Ariel Bezalel (head of strategy, fixed income) zegt dat de investment grade-markt (IG) goed gepositioneerd is om de huidige economische crisis te doorstaan, terwijl de high yield-markt (HY) wordt uitgedaagd door bedrijven met een grote hefboomwerking. In IG ligt de focus van Bezalel op defensieve sectoren zoals supermarkten, terwijl het in HY op defensieve sectoren als telecom en farmaceutica is. Ariel benadrukt dat een gedisciplineerde aanpak nodig is op het gebied van bedrijfsschuld, omdat de economische vooruitzichten moeilijk blijven. In staatsobligaties heeft hij zijn positie een beetje bijgesteld en is hij verder gegaan op de curve naar 30-jarige Australische staatsobligaties en 10-jarige Chinese staatsobligaties.

Aandelen – Talib Sheikh (head of strategy, multi-asset) merkt op dat aandelen het moeilijk hebben gehad door de verlaging van het dividend, maar dit kan tijdelijk zijn. Met ongekende steun van centrale banken en overheden en behoorlijke economische groei kunnen de inkomsten uit aandelen volgend jaar aantrekkelijker zijn als dividendrendement. Sheikh ziet waarde in selectieve HY-ondernemingen en vraagt zich af of dividenduitkerende waardeaandelen zich beginnen te herstellen.

Emerging markets – Alejandro Arevalo (fondsbeheerder, opkomende markten) meent dat de Covid-19-crisis het belang van differentiatie tussen opkomende markten (EM) heeft onderstreept, omdat Aziatische landen het beter deden dan Latijns-Amerika. Beleggers keren sinds de sell off in maart-april terug naar deze categorie, wat volgens hem een weerspiegeling is van de verbeterende economische gegevens, de bereidheid van sommige landen om structurele hervormingen door te voeren en het vermogen van sommige EM-economieën om hun dollarschuld terug te dringen. Alejandro is optimistisch over EM; de spreads zien er aantrekkelijk uit ten opzichte van de historie en ten opzichte van andere beleggingscategorieën omdat het soepele monetaire beleid de rente in de ontwikkelde markten naar een historisch laag niveau heeft gebracht of zelfs negatief is. In harde valuta’s geeft Arevalo de voorkeur aan bedrijfsobligaties boven staatsobligaties vanwege de betere, voor risico’s gecorrigeerde rendementen, met name in telecom en nutsbedrijven. In lokale valuta richt hij zich ook op Chinese staatsobligaties. Hij benadrukt de lage correlatie met de wereldwijde rente en het sneller dan verwachte herstel in China.

Hoe zit het met de risico’s

Obligaties – Ariel zegt dat staatsobligaties “wonderen hebben verricht” in maart en april, en hij benadrukt het belang om flexibel te zijn en binnen het vastrentende universum te manoeuvreren om de beste kansen te vinden.

Aandelen – Talib kijkt naar de reële rente, die momenteel rond de negatieve 100 basispunten ligt, een dieptepunt. Negatieve reële rentetarieven zijn de focus van beleidsmakers geweest en hebben het herstel helpen stimuleren, merkt hij op, en stijgende reële tarieven als gevolg van dalende inflatieverwachtingen zouden moeten leiden tot een heroverweging van de allocatie van activa.

Emerging markets – Alejandro zegt dat, terwijl de kracht van de dollar weer een probleem kan worden in EM, hij geen wijdverbreide wanbetalingen verwacht, maar eerder geïsoleerde problemen in kleinere economieën en frontier markets. Hij heeft de risico’s in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen afgebouwd en merkt op dat een tweede golf van Covid-19 een punt van zorg is, maar verwacht een meer gerichte aanpak die de impact op de economie kan beperken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15396 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht