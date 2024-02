ASML (15%). ASMI, Shell, Adyen en ING vormen de top vijf

Deze maand is de ING Beleggersbarometer licht gestegen naar een score van 126 ten opzichte van een score van 121 in januari. Meer beleggers vinden dat hun persoonlijke financiële situatie de afgelopen drie maanden is verbeterd. Het oordeel over het beursjaar tot nu toe is positiever dan drie maanden geleden: volgens 43% is het veel beter dan verwacht, waar dit in november slechts 12% betrof. Dit is ook niet gek, de slotstand van de AEX was nooit eerder zo hoog. Beleggers blijken terughoudend in het investeren in China.

De verwachting van de waarde van de eigen beleggingsportefeuille is voor de komende maanden positiever dan in januari. Meer beleggers verwachten een stijging van de waarde en minder beleggers verwachten een daling. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Deze maand bereikte de AEX met een stand van 858 de hoogste stand ooit. Die piek heeft vast een positief effect gehad op de verwachting van beleggers over de stand van de AEX in mei. Beleggers verwachten dat de AEX over drie maanden op 827 zal staan.”

Twijfels over Chinese economie

De BeleggersBarometer vroeg beleggers deze maand naar hun visie op China. De meeste beleggers verwachten niet dat de Chinese economie na een periode van vertraagde groei weer zal aantrekken. Slechts 17% denkt dat de groei de komende jaren boven de 5% uitkomt. Ruim driekwart belegt niet in Chinese aandelen en is dit ook niet van plan (77%); een tiende van de beleggers ziet juist (meer) koopkansen. Homan: “We vroegen dit omdat de Chinese beurzen al sinds de financiële crisis fors achterblijven bij beurzen in de rest van de wereld. Uit het verleden weten we dat achterblijvers dit verschil in een latere fase normaal gesproken weer inlopen. Wanneer dat is, weet je natuurlijk nooit precies. En beleggers zien dit moment blijkbaar nog niet.”

Beleggers zijn vooral terughoudend om Chinese goederen te kopen vanwege mogelijk gebrekkige kwaliteit (33%), of vinden de toename van deze producten een zorgelijke ontwikkeling voor de Nederlandse en Europese economie (28%). Ruim de helft (56%) is overtuigd dat (extra) importheffingen ervoor moeten zorgen dat de eigen economie beschermd wordt tegen de invoer van Chinese producten. Daarnaast maken zeven op de tien beleggers zich zorgen over de geopolitieke ambities van China, bijvoorbeeld als het gaat om buurlanden die China ziet als eigen provincies. Volgens de ondervraagde beleggers kan dit een gevaar voor de wereldvrede betekenen. Slechts 15% denkt dat dit conflict niet snel zal escaleren.

Duurzaam beleggen minder rendabel

De mening omtrent duurzaam beleggen is ten opzichte van een half jaar geleden wat verschoven: ruim de helft van de beleggers (55%) vindt deze maand dat duurzaam beleggen minder rendement oplevert dan niet-duurzaam beleggen. Een halfjaar geleden was dit 48%. Een derde denkt dat er geen verschil is. Voor twee derde van de beleggers verandert het aandeel duurzame beleggingen de komende maand niet. Bijna één op de vijf beleggers (18%) is van plan om meer duurzaam te gaan beleggen (12%) of van plan om te starten met duurzaam beleggen (6%). Homan: “Ondanks dat het rendementsperspectief voor duurzaam beleggen door beleggers lager wordt ingeschat, is de animo om meer duurzaam te gaan beleggen toch iets toegenomen. Dat kan zijn omdat men duurzaamheid erg belangrijk vindt of omdat men verwacht dat specifieke duurzame aandelen die het de afgelopen jaren wat moeilijker hadden, in koers kunnen herstellen. Beiden lijken me prima drijfveren.”

Meer actie op de beurs, meer kopen dan verkopen

Er is deze maand wat meer actie op de beurs. De groep beleggers die de afgelopen maand niet op de beurs heeft gehandeld, is gedaald van 56% naar 47%. Ruim vier op de tien beleggers (43%) leggen periodiek een bedrag in op de eigen beleggingsrekening. Bijna acht op de tien van hen (78%) heeft de hoogte van dit bedrag het afgelopen half jaar niet aangepast. Het aandeel beleggers dat de periodieke inleg heeft verlaagd is significant kleiner ten opzichte van de vorige maanden. Een derde van de beleggers doet ongeveer eens per maand een beleggingsaankoop. Dit is de grootste groep. Onder de beleggers is kopen gebruikelijker dan verkopen. Circa 4 op de 5 heeft de afgelopen 2 jaar eens of vaker een beleggingsaankoop gedaan, waar circa 3 op de 5 één of meer beleggingsverkopen heeft gedaan.

Ook deze maand zien beleggers de beste kansen bij ASML (15%). ASMI, Shell, Adyen en ING vormen de rest van de top vijf. Wat beleggingskansen betreft zijn er bij deze bedrijven geen significante verschillen ten opzichte van de voorgaande maanden. Eén op de tien beleggers had afgelopen maand een negatief rendement. Dit is vergelijkbaar met januari. Ook blijven het gemiddelde winstpercentage en het gemiddelde verliespercentage stabiel ten opzichte van januari.

