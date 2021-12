Auto’s met elektromotor in 2025 goedkoper dan verbrandingsmotor

De vooruitzichten voor elektrische voertuigen (EV’s) zijn veelbelovend nu EV’s tegen 2025 goedkoper worden dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Beleggers moeten zich richten op de bedrijven die batterijen produceren en zich niet beperken tot de gebruikers van batterijen of de aanbieders van secundaire diensten, zegt Aanand Venkatramanan, Head of ETF Investment Strategies bij Legal & General Investment Management (LGIM).

Venkatramanan is beheerder van de The L&G Battery Value-Chain UCITS ETF. “Volgens Jato, een analysebureau voor de auto-industrie, hebben de registraties van elektrische auto’s in Europa in augustus 2021 voor het eerst de registraties van dieselauto’s ingehaald. Dat omvat zuiver elektrische auto’s, plug-in hybrides, volledige en mild hybrides. Bovendien zullen elektrische auto’s tegen 2025 goedkoper worden dan auto’s met verbrandingsmotor en zullen ze die in 2037 waarschijnlijk in verkoop overtreffen.”

Deze trend helpt om de emissies van brandstofverbranding terug te dringen. In een recent rapport merkt Bloomberg New Energy Finance (BNEF) op dat de uitstoot van brandstoffen in 2019 een piek bereikte, een niveau dat niet zou mogen worden overschrijden. Bovendien verwacht BNEF dat er tegen 2022 wereldwijd 500 verschillende modellen van e-auto’s beschikbaar zullen zijn, aangezien de gemiddelde energiedensiteit van de batterijen met vier tot vijf procent per jaar toeneemt en er nieuwe batterijtypes op de markt komen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

