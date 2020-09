Bedrieglijke hoop AEX

Stap niet te vroeg in de AEX. Lichten staan nog niet op groen.

De hoop die de Amerikaanse futures biedt is bedrieglijk. Die voor de Nasdaq staan vanmorgen op een winst van meer dan 1%. Het heeft veel weg van een poging om koopjesjagers naar de markt te lokken. De RSI voor de Nasdaq is nog niet oversold genoeg op dag- en weekbasis. Voor de Nasdaq (11.847) liggen steunniveaus op 10.400 en 9.500 op weekbasis.

Voorzichtigheid is geboden. De ontwikkeling van het coronavirus kan negatieve gevolgen hebben voor het herstel van de economie. De stijging van het consumentenvertrouwen in Australië wordt toegeschreven aan het uitblijven van een tweede golf. In China daalde de PPI met 2,0% in augustus na een daling van 2,4% in juli. In Zuid-Korea daalde de werkloosheid naar 3,2% in augustus van 4,2% in juli. In Nederland daalde de industriële productie met 5,8% in juli na een daling van 9,7% een maand eerder.

De lagere koersen in Azië lijken eerder te maken hebben met markttechnische factoren dan met een fundamentele verslechtering. Nikkei -1,0%, Shanghai -0,9%, Kospi -0,8% en Australië -2,2%.

Euro/dollar 1,1781. Euro/yuan 8,0715. Euro/pond 0,9083. Goud +0,1% op 1.933,50. Brent -0,2% op 39,70, waardoor het weekverlies uitkomt op 10,6%. Angst voor de coronacrisis heeft de neergaande druk vergroot. Duitse Bunds -0,03op min 0,49%. US Bonds -0,02 op 0,66%.

