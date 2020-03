Bedrieglijke stijging AEX

Bewegingen op aandelenmarkten komen bedrieglijk en gemanipuleerd over. Oppassen dus.

De start van de nieuw beursweek begint volatiel alsof analisten met hun vettige pizzavingers aan de knoppen van de computer hebben zitten draaien in de hoop koopjesjager naar de markt te lokken. Beleggers moeten deze bewegingen niet geloven zolang het aantal wereldwijde besmettingen niet onder druk staat. Vanmorgen stonden de futures op de Amerikaanse markten in de min, maar wisten tegen de opening van de Europese markten de verliezen om te zetten in winsten. De AEX stond zelfs +0,8%.

Azië is lager. Nikkei -3,1%, Shanghai en Inda -1,6%, Indonesië zelfs -4,1%, maar die markt liet eind vorige week ook een onverklaarbare stijging zien van 7%. Euro/dollar 1,1078. Euro/yuan 7,8722. Goud -0,6% op 1.614,35. Brent -5,9% op 23,48 dollar. Olie beweegt zich op het laagste niveau in 17 jaar. Duitse Bunds +0,013 op min 0,477%. US Bonds -0,077 op 0,667%.

AEX

De AEX (464,93) kan profiteren van de lage stand van diverse indicatoren. Trend is echter nog negatief.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14714 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht