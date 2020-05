Beleggers AEX kijken meer naar Wall Street dan Hong Kong

De spanningen in Hong Kong zijn voor beleggers nauwelijks interessant, ware het niet dat China en de VS hier tegenover elkaar zijn komen te staan. Wall Street heeft een grotere invloed.

Ik heb eerder al aangegeven dat de geopolitieke spanning ten kosten kan gaan van de positie van de Hong Kong als financieel centrum, maar Shanghai maakt zich op om die rol over te nemen. Hong Kong stelt economisch weinig voor. De omvang komt overeen met die van Israël, Denemarken of Zuid-Afrika. Het is minder dan de helft van de Nederlandse economie en slechts 2,5% van de omvang van Greater China. De historie leert dat de VS niet in staat is om een ‘oorlog’ te winnen en China indringers het land uitwerkt.

Het is een ecologisch probleem

Zie voorlopig de terugkerende China/VS-spanning als een middel van de markt om lagere koersen neer te zetten om koopjesjagers te lokken. De gevoeligheid van deze spanning kan sterk worden aangezet door gebrek aan kwartaalcijfers en verbetering van het economische klimaat. Maatregelen van overheden en centrale banken zijn vooral gericht op het voorkomen van erger en nog niet op het aanjagen van de economie. Het is een discussie waard of overheden en banken niet pas tot actie zouden moeten overgaan na een reset. De pandemie is vooral een ecologisch probleem. Het aantal zieken, doden, werkloze, faillissementen etc zijn uitvloeisels van de ernst van het probleem.

Azië

Azië laat een verdeeld beeld zien. De meeste Amerikaanse futures staan iets hoger. Europa moet nog profiteren van de hogere koersen in de VS. Opvallend is de bovengemiddelde stijging van de Russell-index met een winst van 3,1%. Dat is een signaal van toenemend vertrouwen. Nikkei is +1,5%. Australië +1,3%, Shanghai -0,1%, Kospi -0,6% en Hong Kong -1,5%. De euro/dollar is boven de 1,10 gekomen op 1,1007. Ook een sterke euro/yuan op 7,9081. Goud +0,2% op 1.730,40. Brent -3,5% op 31,67 dollar door een sterker dan verwachte toename van de Amerikaanse olievoorraad. Duitse Bunds +0,008 op min 0,412%. US Bonds +0,02 op 0,697%.

