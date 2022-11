Beleggers meer vertrouwen in Amerikaantjes

Het in oktober opkrabbelende beleggersvertrouwen in de markten zet door in november. Beleggersvertrouwen ligt nu op -1.7%, een lichte stijging ten opzichte van de -2.1% een maand ervoor. Dat blijkt uit de nieuwste Saxo Market Sentiment waarin enkele honderden beleggende klanten van Saxo hun oordeel over het beursklimaat geven. Dat oordeel is verder bovendien opvallend positief over de Amerikaanse S&P 500.

Met wederom een negatieve verwachting in het algemene beursklimaat blijven beleggers dus niet enthousiast, maar wel zet de klim uit het dal van september (-3.1%) mondjesmaat door. Of daarmee een positieve verwachting dichterbij komt is onduidelijk. Sinds Saxo het sentiment uitvraagt, werden alleen in juni en augustus een positieve verwachting uitgesproken door beleggers.

Hoop op VS?

De Amerikaanse index mag rekenen op een vertrouwen van, weliswaar negatief, slechts -0.3%. Dat was vorige maand -1.1%, wat al een stijging was van een half procent ten opzichte van de maand daarvoor. Alleen in de maand april dit jaar spraken beleggers een hoger vertrouwen uit in de S&P 500. Destijds voorspelden beleggers slechts een lichte daling van -0.1%. April bleek echter een zeer slechte maand waarin er uiteindelijk -8.8% werd genoteerd.

Het lijkt erop dat beleggers de midterms-verkiezingen in de Verenigde Staten en de definitieve berekening van de inflatiecijfers, dat het beleid van de FED beïnvloedt, mee hebben gewogen in hun verwachting. Ook massaontslagen bij Twitter en Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook, geven beleggers mogelijk hoop op koersstijgingen. Meta besloot deze week in het personeelsbestand te snijden, ruim 11.000 medewerkers, 13 procent van het totale medewerkersbestand, moet vertrekken.

De AEX mag echter op minder vertrouwen rekenen, een trend die is ingezet sinds juni, maar ook hier zijn beleggers positiever over dan vorige maand. Verwacht wordt dat de grootste index van Nederland aan het eind van de maand november -0.7% lager uitkomt, een halvering van de voorspelling voor oktober (-1.4%). De sterke dollarkoers is daarbij van belang en daar is ook verandering waarneembaar. Vier op de tien beleggers (41%) dat er geen grote veranderingen in de wisselkoers tussen de euro en de dollar zal plaatsvinden. Een derde (31%) denkt dat de dollar in waarde toeneemt, dat was vorige maand bijna veertig procent (39%).

Inflatieverwachting minder steil

Met het oog op volgend jaar voorspelt ruim 43 procent van de ondervraagde beleggers dat de inflatie in Q3 gemiddeld tussen de 5% en 7.5% gaat zijn. Bijna dertig procent is negatiever gestemd, zij verwachten een inflatiegemiddelde tussen de 7.5% en 10%. Vorige maand dacht slechts 17% van de ondervraagde Nederlandse beleggers dat de inflatie tegen de tien procent zou aankomen. De ongunstige inflatieverwachtingen lijken daarmee nog minder vertrouwen in het ECB-beleid te indiceren dan in de vorige maand.

Voor de zevende maand op rij is de energiesector de meest populaire sector om in te beleggen, 43% van de beleggers zet deze met stip op de eerste positie. Daaronder vinden wel verschuivingen plaats. Niet langer is de grondstoffensector ‘de eeuwige nummer twee’. Informatietechnologie klimt een plek, 34% van de beleggers investeert hier met voorkeur in. Een nieuwe nummer drie dient zich ook aan: de financiële sector maakt een sprong, vanaf plek vier, omhoog op de ranglijst. Vorige maand verkoos 26% van de beleggers de financiële sector als voorkeurssector, dat is in november ruim 30% dertig procent. Grondstoffen liggen fors lager vanwege een aankomende recessie en daling van de vraag vanuit China. Bovendien doen banken het beter door oplopende rente, wat gunstig is voor het verschil tussen in- en uitlenen van geld.

